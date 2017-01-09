غوتيريش راداً على رسالة الزعيم: سأكون وسيطاً نزيهاً لحل الصراع المؤتمرنت - أفاد مصدر غربي في الأمم المتحدة "اليمن اليوم" بأنه أطلع الأمين العام للأمم المتحدة الجديد، أنطونيو غوتيريش، برسالة الزعيم علي عبدالله صالح –رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام.