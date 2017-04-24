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شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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الامين العام يعزي القيادي المؤتمري محمد احمد سعيد باستشهاد نجله
المؤتمرنت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى الاستاذ محمد احمد سعيد باستشهاد نجله وهو يؤدي واجبه في إسعاف الجرحى ،جاء فيها :
مصرع وجرح 12 مرتزقاً بقصف مدفعي بشبوة (أسماء)
المؤتمرنت - لقي 4 من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم اليوم وأصيب ثمانية آخرين بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة
الجوف.. مصرع نجل المرتزق الوائلي
المؤتمرنت - أكد مصدر عسكري مصرع نجل القيادي المرتزق أمين الوائلي المكلف من قوى العدوان قائدا للمنطقة السادسة، ضمن قيادات بارزة في الضربة الباليستية التي إستهدفت تجمعا لهم بالمجمع الحكومي بمدينة الحزم بمحافظة الجوف
البرلمان يدين الأعمال الإماراتية في جزيرة سقطرى
المؤتمرنت - أدان مجلس النواب واستنكر بشدة ما تقوم به قوات الإمارات من أعمال داخل محافظة أرخبيل سقطرى تستهدف البيئة والأماكن السياحية الطبيعية التي تتميز بها الأرخبيل والتي تتمثل في البناء العشوائي وحفر للأراضي التي تهدد المكانة التاريخية
الصماد يدشن فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي
المؤتمرنت - دشن صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، ونائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب
الامين العام يعزي القيادي المؤتمري محمد احمد سعيد باستشهاد نجله
مصرع وجرح 12 مرتزقاً بقصف مدفعي بشبوة (أسماء)
الجوف.. مصرع نجل المرتزق الوائلي
البرلمان يدين الأعمال الإماراتية في جزيرة سقطرى
الصماد يدشن فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي
أخبار
الإثنين, 24-أبريل-2017
المؤتمرنت - استشهد 4 مواطنين بينهم امرأة في غارتين لطيران العدوان السعودي اليوم، على منطقة المجش بمديرية موزع بمحافظة تعز
  • حجة.. قيادي مؤتمري يشدد على رص الصفوف لمواجهة العدوان
  • القوة الصاروخية تستهدف تجمعات لمرتزقة العدو بالجوف
  • مصرع 3 مرتزقة في مناطق متفرقة بمدينة تعز
  • الصماد يرأس إجتماعا لقيادات محافظة المحويت
  • قوات الجيش واللجان تحقق مزيداً من الانتصارات الميدانية
  • العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
  • بن حبتور يوجه بصرف مرتبات المتقاعدين يناير 2017
  • تدمير آلية لمرتزقة العدوان بالجوف
  • قصف مدفعي يدك مواقع للعدوان غرب مأرب
  • طيران العدوان يعاود استهداف صرواح
  • إستهداف تجمعا لآليات مرتزقة العدوان شرق كهبوب
  • ريمة .. وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان
  • رئيس مؤتمر البيضاء يؤكد تماسك الجبهة الداخلية في وجه العدوان
  • وزير الزراعة يشدد على برامج الادارة المتكاملة
  • تقرير برلماني يتقصى حقيقة أحداث مدرسة سكينة
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