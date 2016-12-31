الزعيم صالح يتلقى برقية شكر من أسرة القاضي الصرمي المؤتمرنت - إن مشاعركم النبيلة وهذه أللفتة الإنسانية ليست جديدة من زعيم وطني وقائد تحمل أعباء قيادة اليمن في أحلك الظروف وعكف على بنائه وأخلص جاهدا في العمل لأجل تنميته ونهضته، وإشاعة الأمن والعدل في ربوعه، على نحو أكد