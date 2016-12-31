المؤتمرنت - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقيات تهاني إلى نظرائه رؤساء الحكومات في دول العالم هنأهم فيها بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2017م، والاحتفاء بذكرى ميلاد نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة وازكى التسليم
المؤتمرنت - دم وزير المالية عرضا لآلية عمل الوزارة والإجراءات التي إتخذتها بما يسهم في رفع نسبة الإيرادات والسيولة في البنك المركزي لصرف مرتبات موظفي الدولة وفي مقدمتها مرتبات أبناء الجيش والقوات المسلحة
المؤتمرنت - إن مشاعركم النبيلة وهذه أللفتة الإنسانية ليست جديدة من زعيم وطني وقائد تحمل أعباء قيادة اليمن في أحلك الظروف وعكف على بنائه وأخلص جاهدا في العمل لأجل تنميته ونهضته، وإشاعة الأمن والعدل في ربوعه، على نحو أكد
المؤتمرنت - اقتحمت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم مركز الملزوز العسكري السعودي بجيزان، ودمرت آلية عسكرية في المركز.
وأوضح مصدر عسكري بجيزان أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية اقتحمت مركز الملزوز وفجرت مخزن أسلحة