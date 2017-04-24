الامين العام يعزي القيادي المؤتمري محمد احمد سعيد باستشهاد نجله المؤتمرنت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى الاستاذ محمد احمد سعيد باستشهاد نجله وهو يؤدي واجبه في إسعاف الجرحى ،جاء فيها : مصرع وجرح 12 مرتزقاً بقصف مدفعي بشبوة (أسماء) المؤتمرنت - لقي 4 من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم اليوم وأصيب ثمانية آخرين بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة الجوف.. مصرع نجل المرتزق الوائلي المؤتمرنت - أكد مصدر عسكري مصرع نجل القيادي المرتزق أمين الوائلي المكلف من قوى العدوان قائدا للمنطقة السادسة، ضمن قيادات بارزة في الضربة الباليستية التي إستهدفت تجمعا لهم بالمجمع الحكومي بمدينة الحزم بمحافظة الجوف البرلمان يدين الأعمال الإماراتية في جزيرة سقطرى المؤتمرنت - أدان مجلس النواب واستنكر بشدة ما تقوم به قوات الإمارات من أعمال داخل محافظة أرخبيل سقطرى تستهدف البيئة والأماكن السياحية الطبيعية التي تتميز بها الأرخبيل والتي تتمثل في البناء العشوائي وحفر للأراضي التي تهدد المكانة التاريخية الصماد يدشن فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي المؤتمرنت - دشن صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، ونائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب

