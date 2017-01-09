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شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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الزعيم صالح يكتب .. عدوان غاشم وخيانة وطنية جسيمة
المؤتمرنت
مؤتمر قادة الداخلية وحنكة ابنها القوسي
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محمد أنعم
"مضرابة عميان"!!
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رسالة مشفرة لآل سعود المعتدلين
مستشفى الثورة بالحديدة: صورة مشرفة
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امام ضريح فقيد الوطن والمؤتمر المستشاراحمد غوبر
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مناورة العدوان
عبدالناصر المملوح
في رثاء شهداء القاعة الكبرى
ياســــر أحمــد العواضــــي
وفاء لدماء الشجعان سنهزم العدوان
حسين علي الخلقي
غوتيريش راداً على رسالة الزعيم: سأكون وسيطاً نزيهاً لحل الصراع
المؤتمرنت - أفاد مصدر غربي في الأمم المتحدة "اليمن اليوم" بأنه أطلع الأمين العام للأمم المتحدة الجديد، أنطونيو غوتيريش، برسالة الزعيم علي عبدالله صالح –رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام.
أبناء تعز ينظمون وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان
المؤتمرنت - نظم ملتقى التضامن الوطني لأبناء محافظة تعز اليوم بصنعاء وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار جرائم العدوان وإنقاذ محافظة تعز.
الامين العام يتقدم موكب تشييع فقيد الوطن العنسي (فيديو)
المؤتمرنت - في موكب جنائزي مهيب شيع اليوم في العاصمة صنعاء جثمان فقيد الوطن المناضل الأستاذ عبدالسلام العنسي إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهيد القديمي بعد الصلاة عليه بجامع الحمزة بحي الجراف شمالي العاصمة.
الجندي: الجيش واللجان حققوا انتصارات نوعية وما حدث في ذباب كان معركة مصيرية فاصلة
المؤتمرنت - اكد محافظ محافظة تعز عبده محمد الجندي ان محافظة تعز حققت في اليومين الماضيين انتصارات ميدانية كبيرة في خمس جبهات بالأحياء الشرقية لمدينة تعز وضواحيها الريفية بمناطق جبل حبشي ومقبنة وصولا إلى مناطق الشريط الساحلي
الصورة من الارشيف
قصف مدفعي يستهدف تجمعات المرتزقة في وازعية تعز وكرش ومحطة البركاني بلحج
المؤتمرنت - استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في مديرية الوازعية بمحافظة تعز ومنطقة كرش زبالقرب من محطة البركاني بمحافظة لحج محققة إصابات مباشرة.

غوتيريش راداً على رسالة الزعيم: سأكون وسيطاً نزيهاً لحل الصراع
أبناء تعز ينظمون وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان
الامين العام يتقدم موكب تشييع فقيد الوطن العنسي (فيديو)
الجندي: الجيش واللجان حققوا انتصارات نوعية وما حدث في ذباب كان معركة مصيرية فاصلة
الصورة من الارشيف
قصف مدفعي يستهدف تجمعات المرتزقة في وازعية تعز وكرش ومحطة البركاني بلحج
أخبار
الإثنين, 09-يناير-2017
المؤتمرنت - لقي قائد مايسمى بالكتيبة الرابعة في اللواء 26 التابع لمرتزقة العدوان مصرعه اليوم و11 عنصرا من مرافقيه بعملية نوعية للجيش واللجان بمنطقة الساق بمديرية بيحان بمحافظة شبوه.
  • غازي يدعو المنظمات الدولية لدعم المزارعين المتضررين
  • الجيش واللجان يواصلون تحقيق انتصارات بمختلف الجبهات
  • طيران العدوان يواصل غاراته على عدد من المحافظات
  • القوة الصاروخية تستهدف تجمعات المرتزقة في مقبنة وجبل جرداد بتعز
  • طعيمان: الجيش واللجان والقبائل قادرون على الاقتحام ومأرب هي (حلب) اليمن
  • رئيس المؤتمر يُصدر قراراً تنظيمياً جديداً (نص القرار)
  • النيابة‮ ‬تحجز‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ 5 ‬مليارات‮ ‬باسم‮ ‬هادي وتجمّد‮ ‬أرصدة‮ ‬مؤتمر‮ ‬الحوار‮
  • إصابة قائد اللواء الثالث حزم وقائد كتيبة اللواء الأول
  • شهداء وجرحى بقصف العدوان بئر مياه في المخا بتعز
  • أبناء مديريتي الرضمة وذي السفال ينددون بجرائم العدوان
  • المديرة الإقليمية لمنظمة الهجرة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى صنعاء
  • بن حبتور يناقش أولويات النشاط الدبلوماسي ويطلع على نشاط وزارة النقل ومؤسساتها
  • مناقشة ترتيبات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للتعليم العالي
  • وزير النفط والمعادن يلتقي منسق الشئون الإنسانية باليمن
  • طيران العدوان يشن 5 غارات على مديرية بني حشيش
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    وثائق ونصوص
    النص الكامل لمقابلة الزعيم علي عبدالله صالح مع قناة بي بي سي
    نص كلمة الزعيم الصالح بمناسبة عيد الاستقلال (30 نوفمبر)
    نص كلمة الزعيم علي عبدالله صالح بمناسبة العيد الـ 53 لثورة 14 من اكتوبر
    قبائل خولان يحملون تحالف العدوان السعودي المسئولية الكاملة عن مجزرة القاعة الكبرى
    نص كلمة الزعيم علي عبدالله صالح عن جريمة القاعة الكبرى
    الإتّحاد الأوروبي يطالب بملاحقة منفّذي الهجوم على صالة العزاء ومحاسبتهم
    الأمم المتحدة: غارات جوية استهدفت قاعة العزاء بصنعاء
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