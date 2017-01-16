الإفراج عن 223 من المغرر بهم بالعاصمة المؤتمرنت - أقرت اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بأمانة العاصمة في اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين محمد جمعان الإفراج عن 223 من المغرر بهم من أبناء العاصمة على ذمة مساندة العدوان