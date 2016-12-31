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شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
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اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الزعيم صالح يكتب عن 18 شهراً من العدوان والموقف من مبادرات السلام
الزعيم/ على عبدالله صالح
السعودية تعلن الحرب على مصر وليس على إيران
محمد أنعم
رسالة مشفرة لآل سعود المعتدلين
سلام الله على عفاش ويمنيته
عبدالملك الفهيدي
مستشفى الثورة بالحديدة: صورة مشرفة
علي محمد البيضاني
امام ضريح فقيد الوطن والمؤتمر المستشاراحمد غوبر
يحيى نوري
مناورة العدوان
عبدالناصر المملوح
ليل الظلم لن يطول
عبدالله الحسامي
هادي وكل المرتزقة..!
عبدالله المغربي
في رثاء شهداء القاعة الكبرى
ياســــر أحمــد العواضــــي
وفاء لدماء الشجعان سنهزم العدوان
حسين علي الخلقي
بن حبتور يبعث برقيات تهان بحلول السنة الجديدة
المؤتمرنت - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقيات تهاني إلى نظرائه رؤساء الحكومات في دول العالم هنأهم فيها بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2017م، والاحتفاء بذكرى ميلاد نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة وازكى التسليم
استشهاد وإصابة 4 مواطنين بغارة لطيران العدوان بتعز
المؤتمرنت - استشهد مواطن وأصيب ثلاث آخرون بجروح اليوم في غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت منطقة سكنية تأوي نازحين غرب محافظة تعز.
مرتبات الجيش في مقدمتها .. وزير المالية يستعرض آلية لرفع الايرادات وصرف المرتبات
المؤتمرنت - دم وزير المالية عرضا لآلية عمل الوزارة والإجراءات التي إتخذتها بما يسهم في رفع نسبة الإيرادات والسيولة في البنك المركزي لصرف مرتبات موظفي الدولة وفي مقدمتها مرتبات أبناء الجيش والقوات المسلحة
المؤتمر الشعبي العام 2016.. إنحياز تام للشعب ودفاع دائم عن الوطن (فيديو)
المؤتمرنت - انتهى العام 2016م، حاملا معه الكثير من نضالات المؤتمر الشعبي العام المعروفة عنه منذ تأسيسه كحزب وطني رائد يضع الوطن والمواطن في طليعة أهدافه.
الزعيم صالح يتلقى برقية شكر من أسرة القاضي الصرمي
المؤتمرنت - إن مشاعركم النبيلة وهذه أللفتة الإنسانية ليست جديدة من زعيم وطني وقائد تحمل أعباء قيادة اليمن في أحلك الظروف وعكف على بنائه وأخلص جاهدا في العمل لأجل تنميته ونهضته، وإشاعة الأمن والعدل في ربوعه، على نحو أكد
بن حبتور يبعث برقيات تهان بحلول السنة الجديدة
استشهاد وإصابة 4 مواطنين بغارة لطيران العدوان بتعز
مرتبات الجيش في مقدمتها .. وزير المالية يستعرض آلية لرفع الايرادات وصرف المرتبات
المؤتمر الشعبي العام 2016.. إنحياز تام للشعب ودفاع دائم عن الوطن (فيديو)
الزعيم صالح يتلقى برقية شكر من أسرة القاضي الصرمي
أخبار
السبت, 31-ديسمبر-2016
المؤتمرنت - اقتحمت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم مركز الملزوز العسكري السعودي بجيزان، ودمرت آلية عسكرية في المركز. وأوضح مصدر عسكري بجيزان أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية اقتحمت مركز الملزوز وفجرت مخزن أسلحة
  • أطباء بلا حدود تؤكد معاناة نساء اليمن بسبب الحروب
  • تنبيه هام للمواطنين من المركز الوطني للأرصاد
  • طيران العدوان يشن ثلاث غارات على بني مطر
  • مصرع وإصابة 9 من مرتزقة العدوان بالجوف
  • الامين العام للمؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمود سفيان
  • طيران العدوان يشن 10 غارات على مناطق سكنية بصعدة
  • مصرع 8 جنود .. تدمير 4 آليات عسكرية للعدوان السعودي
  • الجوف .. فرار جماعي لمرتزقة العدوان من 3 مواقع
  • تطهير مواقع في عملية نوعية لأبطال الجيش واللجان غرب مأرب
  • مصدر عسكري: إسقاط طائرة أباتشي سعودية في نجران
  • جرائم طيران العدوان السعودي خلال 24 ساعة (تفاصيل)
  • استشهاد وإصابة 4 مواطنين في غارتين للعدوان على همدان
  • قصف تجمعاً لهم في تعز.. تدمير آليتين لمرتزقة العدوان بصرواح بمأرب
  • حازب يمهل الجامعات الاهلية 12 شهرا لإصلاح اوضاعها
  • شرف ينفي تسلم القيادة السياسية او الحكومة دعوة لحضورمشاورات سياسية
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    وثائق ونصوص
    النص الكامل لمقابلة الزعيم علي عبدالله صالح مع قناة بي بي سي
    نص كلمة الزعيم الصالح بمناسبة عيد الاستقلال (30 نوفمبر)
    نص كلمة الزعيم علي عبدالله صالح بمناسبة العيد الـ 53 لثورة 14 من اكتوبر
    قبائل خولان يحملون تحالف العدوان السعودي المسئولية الكاملة عن مجزرة القاعة الكبرى
    نص كلمة الزعيم علي عبدالله صالح عن جريمة القاعة الكبرى
    الإتّحاد الأوروبي يطالب بملاحقة منفّذي الهجوم على صالة العزاء ومحاسبتهم
    الأمم المتحدة: غارات جوية استهدفت قاعة العزاء بصنعاء
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