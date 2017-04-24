المؤتمرنت - أكد مصدر عسكري مصرع نجل القيادي المرتزق أمين الوائلي المكلف من قوى العدوان قائدا للمنطقة السادسة، ضمن قيادات بارزة في الضربة الباليستية التي إستهدفت تجمعا لهم بالمجمع الحكومي بمدينة الحزم بمحافظة الجوف
المؤتمرنت - أدان مجلس النواب واستنكر بشدة ما تقوم به قوات الإمارات من أعمال داخل محافظة أرخبيل سقطرى تستهدف البيئة والأماكن السياحية الطبيعية التي تتميز بها الأرخبيل والتي تتمثل في البناء العشوائي وحفر للأراضي التي تهدد المكانة التاريخية
المؤتمرنت - دشن صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، ونائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب