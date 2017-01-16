المؤتمرنت - أقرت اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بأمانة العاصمة في اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين محمد جمعان الإفراج عن 223 من المغرر بهم من أبناء العاصمة على ذمة مساندة العدوان
المؤتمرنت - لقي 15 من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم في قصف لمدفعية العدوان استهدف موقعهم بوادي الربيعة بمديرية صرواح في محافظة مأرب .
وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية تحالف العدوان المتمركزة بمعسكر التداوين شرق مدينة مأرب قصفت موقع
المؤتمرنت - استشهد الإعلامي بقناة اليمن الفضائية الرسمية علي حنيش وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهات العزة والشموخ ويعد الزميل الإعلامي علي حنيش من مؤسسي قناة اليمن اليوم وكانت له بصمات متميزة في إعداد التقارير الإنسانية والاجتماعية