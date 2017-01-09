المؤتمرنت - أفاد مصدر غربي في الأمم المتحدة "اليمن اليوم" بأنه أطلع الأمين العام للأمم المتحدة الجديد، أنطونيو غوتيريش، برسالة الزعيم علي عبدالله صالح –رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام.
المؤتمرنت - في موكب جنائزي مهيب شيع اليوم في العاصمة صنعاء جثمان فقيد الوطن المناضل الأستاذ عبدالسلام العنسي إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهيد القديمي بعد الصلاة عليه بجامع الحمزة بحي الجراف شمالي العاصمة.
المؤتمرنت - اكد محافظ محافظة تعز عبده محمد الجندي ان محافظة تعز حققت في اليومين الماضيين انتصارات ميدانية كبيرة في خمس جبهات بالأحياء الشرقية لمدينة تعز وضواحيها الريفية بمناطق جبل حبشي ومقبنة وصولا إلى مناطق الشريط الساحلي