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رئيس المؤتمر يصدر قرارا تنظيميا جديدا

أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس قرارا تنظيميا بتشكيل هيئة تحرير لصحيفة الميثاق فيما يلي نصه :



قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام رقم 3 لسنة 2018م بشأن تشكيل هيئة تحرير لصحيفة الميثاق

رئيس المؤتمر الشعبي العام :

بعد الإطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه

ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي

قرر:

مادة 1 تشكل هيئة تحرير صحيفة الميثاق من الاخوة التالية اسماؤهم :

أ يحيى علي نوري رئيسا للتحرير

ب - راسل عمر القرشي نائبا لرئيس التحرير

ج- توفيق عثمان الشرعبي مديرا للتحرير

د-نجيب علي شجاع الدين سكرتيرا للتحرير

ه-عبدالمجيد مانع البحيري سكرتيرا فنيا

مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي الجهات ذات العلاقة تنفيذه كلا فيما يخصه .



صدر بمقر الامانة العامة

بتاريخ 20-2-2018م



صادق بن أمين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام