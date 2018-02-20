المؤتمرنت - رئيس المؤتمر يصدر قرارا تنظيميا جديدا أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس قرارا تنظيميا بتشكيل هيئة تحرير لصحيفة الميثاق فيما يلي نصه :
قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام رقم 3 لسنة 2018م بشأن تشكيل هيئة تحرير لصحيفة الميثاق
رئيس المؤتمر الشعبي العام :
بعد الإطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه
ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي
قرر:
مادة 1 تشكل هيئة تحرير صحيفة الميثاق من الاخوة التالية اسماؤهم :
أ يحيى علي نوري رئيسا للتحرير
ب - راسل عمر القرشي نائبا لرئيس التحرير
ج- توفيق عثمان الشرعبي مديرا للتحرير
د-نجيب علي شجاع الدين سكرتيرا للتحرير
ه-عبدالمجيد مانع البحيري سكرتيرا فنيا
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي الجهات ذات العلاقة تنفيذه كلا فيما يخصه .