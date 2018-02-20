المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 43 غارة على 5 محافظات

شن طيران العدوان السعودي أكثر من 40 غارة على أربع محافظات ونجران خلال الـ 24 ساعة الماضية ، فيما تعرضت عدداً من المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ما أدى إلى إصابة امرأة وتدمير منازل وممتلكات المواطنين .



وأوضح مصدر عسكري أن مواطنين اثنين أصيبا في غارة لطيران العدوان على منطقة آل عقاب بالقرب من مدينة صعدة ، كما شن غارة على منطقة الصوح بمديرية كتاف .



وأشار المصدر إلى إصابة امرأة بجروح وتضرر ممتلكات المواطنين إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديرية رازح ، كما دمر منزل مواطن ونفقت عدد من المواشي بقصف صاروخي سعودي على منطقة آل عمر بمديرية منبه ، واستهدف قصف مماثل مناطق متفرقة من مديرية غمر .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن تسع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و أربع غارات على منطقة محلي بمديرية نهم في محافظة صنعاء ، و أكثر من 20 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .

وفي محافظة الحديدة اوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مبنى الشرطة العسكرية بمديرية الميناء.





وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شن طيران العدوان السعودي خمس غارات على موقعي الشرفة والسديس في نجران .

