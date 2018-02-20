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المؤتمر نت - نفذ ابطال الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليات عسكرية خلال الــــ 24 ساعة الماضية استهدفت المرتزقة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،فيما دكت القوتين المدفعية و الصاروخية مواقع العدو السعودي

عمليات هجومية نوعية لأبطال الجيش تستهدف العدوان ومرتزقته
الثلاثاء, 20-فبراير-2018
المؤتمرنت -
عمليات هجومية نوعية لأبطال الجيش تستهدف العدوان ومرتزقته
نفذ ابطال الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليات عسكرية خلال الــــ 24 ساعة الماضية استهدفت المرتزقة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،فيما دكت القوتين المدفعية و الصاروخية مواقع العدو السعودي وتجمعاته وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد .

وأوضح مصدر عسكري استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي قبالة معسكر البقع في نجران بقذائف المدفعية ، وتدمير آلية عسكرية سعودية قبالة جبال عليب .

كما قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الشرفة والشبكة ،وتم قنص جندي سعودي في موقع الشبكة .

وفي جيزان قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في برج الخشل ،وتم تدمير طقم عسكري سعودي في الحثيرة ومصرع طاقمه ،و قنص جندي سعودي في تبة الخزان بقرية قوى وآخر في

قرية حامضة ،وتم قنص أثنين من المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير .

وأشار المصدر إلى أن عملية هجومية للجيش و اللجان الشعبية استهدفت مواقع المرتزقة في الهيجة بمديرية المصلوب في الجوف أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وتفجير آلية عسكرية لهم ومصرع من كان على متنها في الخليفين بمديرية خب والشعف ، كما انفجرت آلية آخرى محملة بالمرتزقة في جبهة صبرين بالمديرية نفسها ومصرع وإصابة طاقمها .

و لقي القيادي المرتزق حسين هادي حمد الجعيدي مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة خب والشعف ،فيما أطلقت القوة الصاروخية عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في الغيل وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وحسب المصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون خلال محاولة تسلل في مديرية الصلو بمحافظة تعز ،وقتل وجرح العشرات منهم في عملية نوعية للجيش واللجان على مواقعهم في كسارة الدفاع الجوي ، وتم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة في بير باشا .

في حين استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في الكدحة ،لقي أثنين مرتزقة مصرعهم بعمليتي قنص في جبهة موزع .

وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان كسروا زحفا مكثفا للمرتزقة باتجاه الشزنانه في القبيطه بمحافظة لحج أسفر عنه سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم ،ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم و جرح آخرون خلال صد زحف لهم باتجاه التبة الحمراء في كرش .

ووفقا للمصدر استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعا للمرتزقة خلف جبل فاطم في حريب نهم ، وتم تدمير جرافة عسكرية بصاروخ موجه شمال صحراء ميدي ،وقنص 12 مرتزقا في جبهة صرواح بمحافظة مأرب .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن مدفعية الجيش و اللجان الشعبية استهدفت تجمع آليات وأفراد للمرتزقة في مكيراس بمحافظة البيضاء ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .








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