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المؤتمر نت - ناشدمصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس واعضاء مجلس الأمن الدولي والدول الدائمة العضوية الى تحمل مسؤولياتهم

المؤتمر يدعو لرفع اليمن من تحت البند السابع والغاء العقوبات على اليمنيين
الثلاثاء, 20-فبراير-2018
المؤتمرنت -
المؤتمر يدعو لرفع اليمن من تحت البند السابع والغاء العقوبات على اليمنيين
ناشدمصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس واعضاء مجلس الأمن الدولي والدول الدائمة العضوية الى تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب اليمني والعمل على رفع اليمن من تحت البند السابع وكذا رفع العقوبات المفروضة على عدد من المواطنيين اليمنيين وفي مقدمتهم السفير أحمد علي عبدالله صالح .

وأكد المصدر ان مثل هذه الاجراءات باتت ضرورة ملحة ستسهم الى حد كبير في العمل على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المشاورات المتعلقة بإحلال السلام الشامل والعادل القائم على ايقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني الذي بات يواجه اليوم كارثة إنسانية تعد الاكبر على مستوى العالم كما تؤكد على ذلك تقارير الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها .

واعتبر المصدر ان الوقت حان ليدرك المجتمع الدولي ان لا حل عسكري في اليمن وان مسار التسوية السياسية هو الخيار الوحيد الذي يمكنه ان ينهي مأساة الشعب اليمني ويحافظ على وحدته وسيادته واستقلاله ويعيد اليه الأمن والاستقرار الذي يمثل عاملا مهما لأمن واستقرار المنطقة والعالم اجمع .








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