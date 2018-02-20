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المؤتمر نت - قصفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم عدد من تجمعات الجنود السعوديين في مواقع متفرقة بعسير وأوضح مصدر عسكري بعسير أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات جنود العدوان

تدمير آلية لهم بجيزان.. قصف تجمعات للعدوان في عسير
الثلاثاء, 20-فبراير-2018
المؤتمرنت -
تدمير آلية لهم بجيزان.. قصف تجمعات للعدوان في عسير
قصفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم عدد من تجمعات الجنود السعوديين في مواقع متفرقة بعسير وأوضح مصدر عسكري بعسير أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات جنود العدوان السعودي ومرتزقتهم في منفذ علب وقبالة المنفذ وفي الجمارك .

وأشار المصدر إلى أن المدفعية استهدفت ايضاً تجمعات لجنود العدوان السعودي في الهنجر وقلل الشيباني وتبتي الخزان والقناصين وموقع الشبكة مكبدة العدو خسائر بشرية ومادية.

وفي جيزان دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية سعودية ودكت عدد من تجمعات جنود العدوان
وأكد مصدر عسكري بجيزان تدمير آلية عسكرية محملة بالجنود السعوديين في موقع الحثيرة ما أدى إلى مصرع طاقمها.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات الجنود السعوديين في قرية اللاحج في جبل قيس وموقعي الفريضة والخشل محققة إصابات مباشرة في الجنود والآليات.









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