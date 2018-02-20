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طيران العدوان يشن غارتين على تعز
الثلاثاء, 20-فبراير-2018
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يشن غارتين على تعز
شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية موزع بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بغارتين مفرق المخا بموزع.
(سبأ)
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