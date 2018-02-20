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طيران العدوان يشن غارتين على تعز

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية موزع بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بغارتين مفرق المخا بموزع.

(سبأ)

