المؤتمرنت -

43 غارة إجرامية لطيران العدوان على 6 محافظات

شن طيران العدوان السعودي 43 غارة إجرامية على 6 من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية مستهدفاً الطرقات والمنشئات العامة وممتلكات المواطنين.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مبنى الشرطة العسكرية بمديرية الميناء في محافظة الحديدة، وغارتين على مفرق المخا وسبع غارات على مديرية موزع بمحافظة تعز.



وفي محافظة صعدة شن الطيران أربع غارات على البقع وثلاث غارات على الطريق العام بمديرية ساقين، كما شن خمس غارات على مديرية باقم الحدودية، فيما استهدف قصف صاروخي سعودي منطقة مران بمديرية حيدان.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة العطن بمديرية بكيل المير و 12 غارة على مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وشن غارتين على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.