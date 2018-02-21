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المؤتمر نت - كبد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية، فيما أعترف إعلام العدوان بمصرع وإصابة 6 من جنوده

خسائر متواصلة يتكبدها العدو ومرتزقته بمختلف الجبهات
الأربعاء, 21-فبراير-2018
المؤتمرنت -
خسائر متواصلة يتكبدها العدو ومرتزقته بمختلف الجبهات
كبد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية، فيما أعترف إعلام العدوان بمصرع وإصابة 6 من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود.

وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن عددا كبيرا من مرتزقة العدو السعودي قتلوا وجرح آخرون وتدمير ثلاث آليات خلال صد أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل محاولة زحف لهم مسنودة بالطيران بمختلف أنواعه على جبلي أضيق ومحجوبة قبالة صحراء البقع بنجران.

كما اعترف إعلام العدوان بمصرع وإصابة ستة من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود مع الجيش واللجان الشعبية حيث قتل كلا من: معيض علي بديع الحارثي ,جندي اول منیع بن عبدالعزيز الشرقي الحاتمي , علي أحمد صالحي حمدي.

فيما أصيب كلا من : الملازم عبدالله بن رابح بن حبيجان , عبدالله عبيد حمود الحرشني , ناصر الجعثوني.

وأشار المصدر الى استهداف تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الخشل والفريضة بجيزان بقذائف المدفعية , في حين تم إحراق آلية عسكرية لجيش العدو في موقع الحثيرة ومصرع من كان على متنها.

وفي عسير دكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ علب وقبالته ,وفي الجمارك , الهنجر ,قلل الشيباني وموقع الشبكة وتبتي الخزان والقناصين.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال صد أبطال الجيش واللجان محاولة تسلل لهم في أبعر بالصرمين بمحافظة تعز,وقتل كلا من القيادي المرتزق هائل عبده غالب عيون ،عبد العظيم محمد حيدره الصبيحي، يونس قادري السروري الصبيحي بنيران الجيش واللجان في جبهة الساحل الغربي وإحراق آلية عسكرية لهم بصاروخ موجه بالمنطقة نفسها.

واستهدف قصف مدفعي تجمعات وآليات للمرتزقة غرب معكسر خالد بمديرية موزع ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وذكر المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في منطقتي اليتمة وصبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ,وتم قنص أثنين آخرين في المهاشمة بالمديرية نفسها.

كما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في منطقة المهاشمة ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم, وتم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات آخرى للمرتزقة وتدمير آلية عسكرية بالمنطقة نفسها في مديرية خب والشعف.

وفقا للمصدر صد أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه موقع الشزنانة في القبيطة بمحافظة لحج , وقنص أربعة آخرين في جبهة صرواح بمحافظة مأرب ،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة وآلياتهم في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.








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