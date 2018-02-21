المؤتمرنت -

مصدر مؤتمري: مبادرة الرئيس ناصر يمكن ان تكون أرضية للنقاش والحوار

اكد مصدر مسؤول في دائرة العلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي العام أن اية مبادرات سياسية تطرح بشأن ايقاف العدوان ورفع الحصار والوصول الى تسوية سياسية هي عمل ايجابي سيحظى بالاهتمام والدراسة من قبل المؤتمر الشعبي العام.



واضاف المصدر: ان مبادرة الرئيس علي ناصر محمد احدى الرؤى التي يمكن ان تكون ارضية للنقاش والحوار حولها بهدف التوصل الى حل سياسي عادل يحفظ للشعب اليمني حقوقه ووحدته واستقلاله.



ودعا المصدر جميع القوى السياسية اليمنية الى ادراك مخاطر استمرار العدوان والحصار بعد مرور ثلاث سنوات مشيرا الى ان استمرار تصلب مواقفها لن يؤدي سوى الى مزيد من الدماء والدمار وتعزيز الانقسام وتمزيق النسيج الاجتماعي لليمنيين.