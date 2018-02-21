المؤتمرنت -

الصحة العالمية: ارتفاع وفيات "الدفتيريا" في اليمن إلى 66 حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الوفيات جراء مرض الخناق "الدفتيريا" في اليمن، إلى 66 حالة، خلال الأشهر الماضية.



وقالت المنظمة في تقرير نشرته عدد من وسائل الإعلام أمس الثلاثاء، إنه تم تسجيل هذه الحالات في 20 محافظة من أصل 23، وفي 163 مديرية من أصل 333.



وأوضح التقرير أنه "تم تسجيل 1100 حالة إصابة بهذا المرض، في تلك المحافظات"، لكنه لم يحدد المدة بدقة.



وأفاد أن محافظتي إب (وسط)، والحديدة (غرب)، هما أكثر المحافظات اليمنية التي انتشر فيها المرض.



وينتقل مرض "الدفتيريا" عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانًا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.



ويتزامن تفشي المرض في اليمن، مع انتشار وباء الكوليرا منذ أواخر أبريل/نيسان 2017، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفين و200 حالة، فيما تجاوزت الحالات التي يشتبه إصابتها بالمرض مليون حالة، وفق تقارير سابقة للصحة العالمية.

