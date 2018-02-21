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13 غارة لطيران العدوان على ذمار

شن طيران العدوان السعودي الغاشم اليوم 13 غارة على محافظة ذمار.



وأضح مصدر محلي أن الغارات استهدفت منطقة قاع الحقل في مديرية ضوران آنس، مخلفة أضرارا في مزارع وممتلكات المواطنين.















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