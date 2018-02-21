المؤتمرنت -

حازب يطلع علی سير العملية التعليمية بجامعة توينتك

اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب اليوم علی سير العملية التعليمية ومستوی الأداء الأكاديمي بجامعة تونتك الدولية للتكنولوجيا بصنعاء.



كما اطلع الوزير حازب على البنية التحتية بالجامعة ومدی تطبيقها لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتجهيزات التقنية والمعامل في أقسام كلية الهندسة وكليات الملتيميديا والإبداع التقني والرسوم ثلاثية الأبعاد وعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات والمال والأعمال بالإضافة إلى برنامج ماجستير إدارة مشاريع هندسية وبرنامج الدراسات العليا في تقنية المعلومات وإدارة الأعمال.



واستمع وزير التعليم العالي إلی شرح من رئيس جامعة تونتك الدولية الدكتور وائل الاغبري حول سير العملية التعليمية في الكليات الهندسية والتقنية والبرامج والتخصصات بالكليات ومكوناتها التي أنشئت وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي المقرة من الوزارة.



وثمن رئيس الجامعة اهتمام وزير التعليم العالي والتي تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات التعليم الأهلي.



إلى ذلك ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال لقائه رئيس وقيادات الجامعة المواضيع المتعلقة بمدی تطبيق الجامعة وكلياتها المختلفة لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي في برنامجي البكالوريوس والدراسات العليا.



وفي الاجتماع أكد وزير التعليم العالي أهمية الالتزام بالمعايير المعتمدة والحصول علی الاعتماد العام .. منوها بمستوى التجهيزات التقنية والبنية التحتية والكادر الأكاديمي بالجامعة ومدی التزامها بالمعايير المعتمدة من مجلس الاعتماد الأكاديمي.



وأشار الوزير حازب إلی أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات الميدانية للجامعات اليمنية لتعزيز الشراكة بين الوزارة والجامعات لإيجاد المعالجات اللازمة لكثير من القضايا المتعلقة بسير العملية التعليمية.



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