المؤتمرنت -

18 شهيداً وجريحاً بمجزرة جديدة للعدوان في صعدة

استشهد 15 مدنياً وأصيب 3 آخرين بجروح جراء غارة شنها طيران العدوان السعودي اليوم على مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان استهدف بغارة عدد من سيارات الأجرة في طريق آل عمار بمديرية الصفراء ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا وإصابة 3 آخرين.



وأدان المصدر بشدة إمعان تحالف العدوان على ارتكاب الجرائم المروعة بحق المواطنين.. مؤكدا أن هذه المجزرة جريمة حرب تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.



وحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد دعا المصدر المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى النهوض من غفلتها واتخاذ موقف إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من مجازر يندى لها جبين الإنسانية.