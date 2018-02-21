المؤتمرنت -

قنص جنديين سعوديين وقصف تجمعاتهم بجيزان

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في عدد من المواقع وتم قنص اثنين منهم في جيزان.



وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات الجنود في وادي جارة ، كما دكت تجمعات أخرى للجنود وآلياتهم في موقعي السودة والفريضة.



وأطلقت القوة الصاروخية صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين في بوابة الموسم ومعسكر المعطن ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأكد المصدر قنص جنديين سعوديين في حامضة الشمالية وتبة الخزان بقرية قوى.