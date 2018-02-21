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المؤتمر نت - التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم مسئول شؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي كريستوفر ريلتين، الذي يزور اليمن حاليا

شرف يلتقي مسؤول المساعدات الأوربي ويحث على رقابة المنح
الأربعاء, 21-فبراير-2018
المؤتمرنت -
شرف يلتقي مسؤول المساعدات الأوربي ويحث على رقابة المنح
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم مسئول شؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي كريستوفر ريلتين، الذي يزور اليمن حاليا.

جرى خلال اللقاء مناقشة، تفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في اليمن مع دخول العدوان عامه الرابع، وموجات النزوح الجديدة من الحديدة وما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق المواطنين بما فيهم النساء والأطفال وتصعيده للأعمال العسكرية.

وفي اللقاء استعرض الوزير شرف ما يمارسه العدوان من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والتي تصل إلى مستوى جرائم حرب، بالإضافة إلى ممارسته للعقاب الجماعي بحق الشعب اليمني.

وأشار إلى ما تقوم بها دول العدوان من نهب وتدمير ممنهج للثروات الطبيعية والتاريخية في ظل تغافل المجتمع الدولي.

وأوضح وزير الخارجية أن حكومة الإنقاذ تحث على تعزيز مبدأ الرقابة والإشراف والمتابعة للمنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي والمشاريع المغطاة بتلك المنح والحرص على إرساء مبدأ الشفافية والمراجعة الدورية.

وأكد أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ تمد اليد للسلام والتسوية السياسية، مع التأكيد على اتخاذ عدد من إجراءات بناء الثقة ومنها ما يخص مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة كشريان حيوي يمس الحياة اليومية والاحتياجات الأساسية للمواطن كحل تمهيداً للوصول لاتفاق سلام مستدام.

وجدد وزير الخارجية الدعوة لمفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيديس، لزيارة اليمن للإطلاع على الأوضاع الإنسانية عن كثب.








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