أخبار قنص 5 مرتزقة بصرواح المؤتمرنت -

قنص 5 مرتزقة بصرواح

قنصت وحدة القناصة بالجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم 5 من مرتزقة العدوان السعودي بمديرية صرواح في محافظة مأرب.



وأكد مصدر عسكري مصرع خمسة من المرتزقة في عمليات قنص بمواقع متفرقة من مديرية صرواح.















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