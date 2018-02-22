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المؤتمر نت - استهدف طيران العدوان السعودي عدداً من محافظات الجمهورية بـ28 غارة إجرامية خلال الـ 24 ساعة الماضية أدت إلى استشهاد وإصابة 19 مواطناً

19 شهيداً وجريحاً بـ28 غارة لطيران العدوان
الخميس, 22-فبراير-2018
المؤتمرنت -
19 شهيداً وجريحاً بـ28 غارة لطيران العدوان
استهدف طيران العدوان السعودي عدداً من محافظات الجمهورية بـ 28 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية أدت إلى استشهاد وإصابة 19 مواطناً ، في حين تعرضت مناطق حدودية متفرقة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأكد مصدر عسكري استشهاد 15 مواطناً وإصابة ثلاثة آخرين جراء غارة لطيران العدوان استهدفت عدداً من سيارات الأجرة في طريق آل عمار بمديرية الصفراء محافظة صعدة، فيما جرح مواطن بغارة استهدفت البدو الرحل في منطقة آل أبوجبارة بمديرية كتاف.

وشن الطيران غارتين على منطقة البقع بمديرية كتاف وغارة على مدينة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين.

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن غارة على معسكر السواد في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء و 13 غارة على قاع الحقل بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار.

وفي محافظة تعز شن الطيران غارة على موقع الكمين الذي نفذه الجيش واللجان الشعبية واستهدف المدرعات الإماراتية شرق مفرق موزع.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وغارة على مفرق الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة.








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