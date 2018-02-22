المؤتمرنت -

قذائف الجيش تواصل دك تجمعات العدو ومرتزقته

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين في معكسر المعطن وبوابة الموسم في جيزان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



واستهدفت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في وادي جارة و موقعي السودة والفريضة بجيزان ، فيما تم قنص خمسة جنود سعوديين في مواقع كرس جوبح وحامضة الشمالية وتبة الخزان بقرية قوى ،كما تم إحراق آلية عسكرية سعودية عليها رشاش عيار 50 في كرس جوبح ومصرع وإصابة من كانوا على متنها.



وأشار المصدر إلى إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة وآلياتهم في معسكر ماس وخلف جبل صلب بمحافظة مأرب محققة إصابات مباشرة، وتم قنص خمسة من المرتزقة في مناطق متفرقة بمديرية صرواح.



كما تم إعطاب آلية محملة بالمرتزقة في جبهة النجد بمديرية صرواح، في حين قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في جبل صلب وقبالة جبل بحرة في حريب نهم.



وفي محافظة البيضاء تم استهداف تجمعات للمرتزقة في منطقة الزاهر ويفعان بمديرية ذي ناعم بقذائف المدفعية.



وأكد المصدر تدمير تحصينات مرتزقة العدوان في عدد من المواقع بمديرية صالة بمحافظة تعز ، كما تم تدمير آلية للمرتزقة بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي ومصرع طاقمها، فيما قصفت المدفعية تجمعات لهم في الصلو وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية صدوا محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه التشريفات في تعز أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم وأسر أحدهم.