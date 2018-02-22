أخبار تدمير تحصينات ومواقع المرتزقة بتعز المؤتمرنت -

تدمير تحصينات ومواقع المرتزقة بتعز

استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية تحصينات مرتزقة العدو السعودي في مديرية صالة بمحافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري تدمير تحصينات عدد من مواقع المرتزقة بمديرية صالة بعبوات ناسفة.















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