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وصول طائرة شحن لمنظمة اليونيسيف مطار صنعاء الدولي

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمومة والطفولة اليونيسيف على متنها لقاحات خاصة بشلل الأطفال ووباء الدفتيريا.



وذكر مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين لوزارة الصحة طه العقاري أن الشحنة الواصلة تحتوي على لقاحات للمكورات الرئوية للأطفال ما دون العام ولقاح الدفتيريا.



وبين أن منظمة اليونيسيف قدمت لوزارة الصحة 638 ألف و800 جرعة من لقاح المكورات الرئوية للأطفال ما دون العام للتحصين الروتيني وثلاثة ملايين جرعة من لقاح الدفتيريا للفئة العمرية من 7 إلى 15 عاما.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار العقاري إلى أن وزارة الصحة بصدد تنفيذ حملة ضد وباء الدفتيريا في المديريات المستهدفة .

