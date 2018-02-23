المؤتمرنت -

استهداف تجمعات لجنود العدوان ومرتزقتهم بنجران وجيزان وعسير

إستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعات لجنود العدوان السعودي والمرتزقة في نجران وجيزان وعسير.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر رجلا بنجران.



وأشار المصدر إلى أن قصفا مدفعيا استهداف تجمعات الجنود السعوديين في مثلث العشة بنجران .. مؤكدا أنه تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء.



وفي قطاع عسير أشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في رقابة الهنجر ومنفذ علب وقبالته وفي تبتي الخزان والقناصين .. مشيرا إلى أنه تم قنص جندي سعودي في موقع الحداد.



ولفت المصدر إلى أن قصفا مدفعيا استهدف أيضا تجمعات للجنود السعوديين بموقع العبادية بجيزان، كما تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في موقع بجل في جبل قيس.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أطلقت القوة الصاروخية صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في موقع السداد بجبل قيس بجيزان.

