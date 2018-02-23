المؤتمرنت -

32 غارة إجرامية لطيران العدوان على 6 محافظات

واصل طيران العدوان السعودي غاراته الإجرامية، حيث استهدف بـ 32 غارة 6 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين تعرضت مديريتي رازح وشدا الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي أدى لاستشهاد مواطن وإصابة طفل.



وذكر مصدر عسكري أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مناطق شعيب وشعبان والحجلة بمديرية رازح في محافظة صعدة وتسع غارات على مناطق متفرقة مديرية الظاهر.



وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة طفل إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح، كما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية شدا لقصف مماثل.



وأوضح المصدر أن الطيران شن غارتين على مديرية موزع بمحافظة تعز ، وأربع غارات على مديرية ضوران آنس في محافظة ذمار، كما شن ثلاث غارات على منطقة الحمرة بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وخمس غارات على مديرية خب والشعف وغارة على منطقة ملاحا بمديرية المصلوب في محافظة الجوف.