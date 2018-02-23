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المؤتمر نت - لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون ودمّرت آلياتهم في قصف مدفعي وصاروخي وعمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية

مصرع وإصابة عسكريين سعوديين ومرتزقة وتدمير آلياتهم
الجمعة, 23-فبراير-2018
المؤتمرنت -
مصرع وإصابة عسكريين سعوديين ومرتزقة وتدمير آلياتهم
لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون ودمّرت آلياتهم في قصف مدفعي وصاروخي وعمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.

وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في رقابة الهنجر ومنفذ علب وقبالته وفي تبتي الخزان والقناصين، تم قنص جندي سعودي في موقع الحداد بعسير.

وفي جيزان استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في موقع بجل في جبل قيس، وتحصينات الرقابة الشرقية لموقع مستحدث في جحفان، كما دكت المدفعية تجمعات أخرى للجنود السعوديين في موقع العبادية محققة إصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى أنه تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في موقع السداد بجبل قيس.

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر رجلا بنجران، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود في مثلث العشة، وتم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء.

وأكد المصدر مصرع واصابة عشرة من مرتزقة العدوان إثر استهدافهم بصاروخ موجه في أحد المباني بجبهة الساحل الغربي في محافظة تعز، وتكبد المرتزقة خسائر فادحة بعد وقوعهم في كمين محكم للجيش واللجان أسفل تبة الخزان بالكدحة في مديرية المعافر.

وسقط قتلى وجرحى من المرتزقة إثر عملية نوعية على مواقعهم شمال معسكر خالد في مديرية موزع.

و لفت المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق أمجد عبدالله علي المخلافي القيادي فيما يسمى كتائب ابو العباس في اشتباكات مع القيادي المرتزق محمد سعيد المخلافي.

وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي.








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