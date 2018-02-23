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المؤتمر نت - تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل من السيطرة على مواقع استراتيجية في محافظة مارب

3 مواقع استراتيجية بصرواح في قبضة الجيش واللجان
الجمعة, 23-فبراير-2018
المؤتمرنت -
3 مواقع استراتيجية بصرواح في قبضة الجيش واللجان
تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل من السيطرة على مواقع استراتيجية في محافظة مارب.

وأفاد مصدر عسكري بأن هجوماً نوعياً شنه الجيش واللجان بإسناد من أبناء القبائل على مواقع للمرتزقة في منطقة المخدرة بمديرية صرواح، دارت على إثره مواجهات عنيفة انتهت بالسيطرة على مواقع تبة أم صياد وموقعين آخرين، ما أدى إلى مصرع 18 مرتزقاً وعشرات الجرحى بينهم قيادات وتكبيدهم خسائر في العتاد..

وأشار المصدر إلى أنه تم خلال العملية إغتنام أسلحة وعتاد عسكري وأسر عدد من المرتزقة.

وكانت القوة الصاروخية للجيش اليمني وسلاح الجو نفذت اليوم عملية هجومية مشتركة استهدفت مبنى القوات الإماراتية الغازية ومنظومة باك3 الدفاعية لتحالف العدوان شرق مدينة مأرب.








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