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المؤتمر نت - استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية مساء اليوم تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في عسير ونجران ، وتم قنص جندي سعودي في جيزان .

استهداف تجمعات لجنود العدوان ومرتزقته في عسير ونجران
الجمعة, 23-فبراير-2018
المؤتمرنت -
استهداف تجمعات لجنود العدوان ومرتزقته في عسير ونجران
استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية مساء اليوم تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في عسير ونجران ، وتم قنص جندي سعودي في جيزان .

وأوضح مصدر عسكري أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في منفذ علب وقبالته وفي معسكر الجربة وتبتي الخزان والقناصين.

وأكد المصدر أنه تم قنص جندي سعودي في موقع نعشاو في جيزان .
وأفاد المصدر أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في الجمارك وقبالة منفذ الخضراء في نجران .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن ثلاث غارات على موقع الطلعة .








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