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المؤتمر نت - واصل طيران العدوان السعودي والمرتزقة استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

طيران العدوان يشن 25 غارة على 3 محافظات
السبت, 24-فبراير-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 25 غارة على 3 محافظات
واصل طيران العدوان السعودي والمرتزقة استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان اعترفت باستهداف عربتين وشاحنة نقل تتبع برنامج الغذاء العالمي جنوب مدينة صعدة ، مبيناً أن الطيران شن ثلاث غارات على المدينة و ثلاث غارات أخرى على منطقة الامارة بمديرية كتاف .

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة طخية بمديرية مجز و غارة على مديرية باقم ، وتعرضت ممتلكات المواطنين في مناطق متفرقة من مديرية رازح لأضرار إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي عليها .

وذكر المصدر أن الطفلة فريدة زيد أصيبت بجروح خطيرة جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على قرية الدبيسة في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز .

وأشار المصدر إلى الطيران المعادي شن عشر غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة و ثلاث غارات على الطلعة في نجران .
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شن طيران العدوان السعودي اليوم 3 غارات على مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء .








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