المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 25 غارة على 3 محافظات

واصل طيران العدوان السعودي والمرتزقة استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان اعترفت باستهداف عربتين وشاحنة نقل تتبع برنامج الغذاء العالمي جنوب مدينة صعدة ، مبيناً أن الطيران شن ثلاث غارات على المدينة و ثلاث غارات أخرى على منطقة الامارة بمديرية كتاف .



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة طخية بمديرية مجز و غارة على مديرية باقم ، وتعرضت ممتلكات المواطنين في مناطق متفرقة من مديرية رازح لأضرار إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي عليها .



وذكر المصدر أن الطفلة فريدة زيد أصيبت بجروح خطيرة جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على قرية الدبيسة في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز .



وأشار المصدر إلى الطيران المعادي شن عشر غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة و ثلاث غارات على الطلعة في نجران .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شن طيران العدوان السعودي اليوم 3 غارات على مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء .

