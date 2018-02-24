المؤتمرنت -

عمليات نوعية للجيش واللجان تدك تجمعات للعدوان ومرتزقته

نفذت القوة الصاروخية للجيش اليمني وسلاح الجو المسير أمس عملية هجومية استهدفت مركز قيادة القوات الإماراتية الغازية في مأرب، فيما واصلت القوة المدفعية دك تجمعات وتحصينات العدو في عدد من المواقع.



وأوضح مصدر عسكري أن العملية المشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدفت مبنى القوات الإماراتية الغازية ومنظومة الدفاعات الجوية لقوى العدوان باك3 بمحافظة مأرب.



وأكد المصدر أن العملية التي نُفذت بسلاح الجو المسير ودفعة من الصواريخ الباليستية، حققت هدفها.



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات لمرتزقة العدوان في منطقتي صبرين والمهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ، وتم إعطاب آلية عسكرية تابعة لهم في منطقة الخليفين بالمديرية نفسها .



وفي محافظة لحج تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على تبتي الحمام والخضراء في مديرية القبيطة بعد اقتحامها وكبدوا العدو خسائر فادحة في العدة والعتاد .



وأشار المصدر إلى تطهير أبطال الجيش واللجان الشعبية قرية وتباب الكريفات والحصن في أبعر بمديرية مقبنة محافظة تعز وخسائر فادحة في صفوف المرتزقة وعتادهم ، كما تم إحراق مدرعة عسكرية للمرتزقة بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي .



وأفاد المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً استهدف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في منفذ علب وقبالته وفي معسكر الجربة وتبتي الخزان والقناصين بعسير .



وفي نجران استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجيش السعودي في رقابة نهوقة ، في حين استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في الجمارك وقبالة منفذ الخضراء .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى قنص جنديين سعوديين في قرية حامضة و موقع نعشاو بجيزان ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في قرية حامضة وتم إعطاب معدل عيار 50 في القرية نفسها .



