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المؤتمر نت - استهدف طيران العدوان السعودي عدداً من محافظات الجمهورية مخلفاً أضراراً كبيرة، وتعرضت المديريات الحدودية بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، أدى إلى إصابة امرأة

طيران العدوان يواصل غاراته الاجرامية على المحافظات
الأحد, 25-فبراير-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يواصل غاراته الاجرامية على المحافظات
استهدف طيران العدوان السعودي عدداً من محافظات الجمهورية مخلفاً أضراراً كبيرة، وتعرضت المديريات الحدودية بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، أدى إلى إصابة امرأة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارتين على جبل المنمار ووداي الحبال بمديرية ساقين محافظة صعدة ما أدى إلى قطع الخط العام ، وشن غارة على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة الغور في غمر ومناطق متفرقة من مديريات منبه و رازح وشدا الحدودية ما أدى إلى إصابة امرأة وتضرر منازل المواطنين ونفوق عدد من المواشي.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء ، وثلاث غارات على مديرية الصلو بمحافظة تعز.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على مناطق متفرقة في مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارتين على وادي جارة في جيزان.








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