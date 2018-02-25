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المؤتمر نت - واصلت القوة الصاروخية والمدفعية قصف تجمعات ومواقع جيش العدو السعودي ومرتزقته، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
الأحد, 25-فبراير-2018
المؤتمرنت -
قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية قصف تجمعات ومواقع جيش العدو السعودي ومرتزقته، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات للجنود السعوديين في ملحمة والفريضة بجيزان، وتجمعات أخرى للجنود والمرتزقة وآلياتهم في منفذ الطوال.

وأطلقت القوة الصاروخية صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمع آليات وأفراد الجنود السعوديين في موقع المعطن ، فيما تم إعطاب معدل عيار 50 في تبة الخزان و قنص جندي سعودي في التبة نفسها.

في عسير نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على جبل أم الرياح أدت إلى مصرع وجرح العديد من مرتزقة العدو السعودي، واستهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في رقابة ووادي الهنجر وتبة الخزان وقبالة منفذ علب.

ولفت المصدر إلى قنص جنديين سعوديين في موقع الضبعة ومثلث العشة بنجران.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان إثر استهداف تجمعاتهم في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز بصاروخ موجه حيث هرعت سيارات الإسعاف لنقل القتلى والجرحى.

وتم إعطاب معدل عيار 14.5 تابع للمرتزقة في جبهة الساحل الغربي ، كما تم إحراق آلية عسكرية لهم شرق معسكر خالد في مديرية موزع بقصف مدفعي.

وذكر المصدر أنه تم استهداف تجمعات للمرتزقة في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف بصلية من صواريخ الكاتيوشا محققة إصابات مباشرة.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان وآلياتهم شمال صحراء ميدي .








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