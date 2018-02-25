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المؤتمر نت - استهدف طيران العدوان السعودي الغاشم أمس بسلسلة من الغارات الجوية ناقلة إغاثية على الطريق العام بمنطقة العقلة بمديرية الصفراء وهي في طريقها إلى مديرية صعدة

طيران العدوان يستهدف ناقلة إغاثية على الطريق العام بصعدة
الخميس, 22-فبراير-2018
المؤتمرنت - خالد السعيدي -
طيران العدوان يستهدف ناقلة إغاثية على الطريق العام بصعدة
استهدف طيران العدوان السعودي الغاشم أمس بسلسلة من الغارات الجوية ناقلة إغاثية على الطريق العام بمنطقة العقلة بمديرية الصفراء وهي في طريقها إلى مديرية صعدة.

وأفاد مصدر محلي بمحافظة صعدة أن طيران العدوان السعودي استهدف الناقلة الإغاثية التابعة لمؤسسة بن راجح للنقل وهي محملة بالمواد الغذائية بعدد 825 كيس من الدقيق، مقدمة من برنامج الاغذية العالمي مساعدات غذائية للنازحين والفقراء في مركزي صرف بمديرية صعدة.

وقال المصدر أنه أسفر عن هذه الجريمة استشهاد 15 شهيد وثلاثة جرحى بالاضافة الى احتراق الناقلة وتلف كل المواد الغذائية التي كانت تحملها.

الجدير ذكره أنه ليست هذه المرة الاولى التي يتم فيها استهداف المساعدات الغذائية من قبل العدوان السعودي، فقد سبق ذلك مراراً رغم أن برنامج الاغذية العالمي قد زوّد غرفة عمليات العدوان باحداثيات الناقلات الإغاثية ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية للنأي بها من قصفهم العشوائي، غير أن ذلك لم يمنع العدوان من تنفيذ أجندته وأهدافه المتمثلة بحصار وتجويع وتجهيل الشعب اليمني، وهذا ديدنه خلال الحرب التي يشنها على اليمن منذ ثلاث سنوات.








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