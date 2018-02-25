المؤتمرنت -

6 غارات لطيران العدوان على تعز

شن طيران العدوان السعودي الغاشم اليوم 6 غارات على محافظة تعز.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن 6 غارات على مديرية الصلو.