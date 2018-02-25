المؤتمرنت -

5 غارات لطيران العدوان على حجة

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة من الغارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدفت بخمس مديريتي حرض وميدي.