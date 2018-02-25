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أخبار
5 غارات لطيران العدوان على حجة
الأحد, 25-فبراير-2018
المؤتمرنت
-
5 غارات لطيران العدوان على حجة
شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة من الغارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدفت بخمس مديريتي حرض وميدي.
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