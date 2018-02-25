المؤتمرنت -

هجومان مباغتان في نجران وزلزال يضرب رقابة سقام

استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية مواقع وتجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة، ونفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عمليات هجومية وأحرقوا آليات عسكرية للعدو في قطاعي نجران وجيزان.



وأوضح مصدر عسكري أنه تم إطلاق صاروخ زلزال 2 وعدد من قذائف المدفعية على تجمع للجنود السعوديين في رقابة سقام بنجران.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين في عمليات هجومية خاطفة للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على تجمعاتهم ومواقعهم في المخروق الصغير ورقابة السديس.



وأشار المصدر إلى طيران العدوان السعودي شن غارة على موقع الشرفة.



وفي جيزان أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في معسكر المخيل بقطاع العارضة، فيما دكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في الطوال.



وذكر المصدر أنه تم إحراق طقم عسكري سعودي وسيارة نوع جيب في موقع بوجان بقذائف الآر بي جي، كما تم إعطاب طقم عسكري سعودي خلف قرية جاضع نمير بقناصة عيار خمسين.



ولفت المصدر إلى قنص أحد المرتزقة خلف منفذ علب في عسير.