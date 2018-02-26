المؤتمرنت -

العدوان يكثف قصفه الجوي والصاروخي على المحافظات

كثف العدو السعودي قصفه الصاروخي والمدفعي على المناطق الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، فيما واصل طيران العدوان غاراته على عدد من محافظات الجمهورية .



وأوضح مصدر عسكري أن مواطناً استشهد و أصيب آخر بجروح خطيرة جراء القصف الصاروخي والمدفعي الكثيف الذي استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح.



وأشار المصدر إلى وقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية غمر ، مبيناً أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية باقم في محافظة صعدة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن ست غارات على مديرية الصلو في محافظة تعز وخمس غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة.



وحسب المصدر شن الطيران المعادي غارة على موقع الشرفة في نجران.