المؤتمرنت -

خسائر في الأرواح والعتاد يتكبدها العدو السعودي ومرتزقته

كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل العدو السعودي ومرتزقته مزيداً من الخسائر في الأرواح والعتاد بمختلف جبهات الدفاع عن الوطن خلال الساعات الماضية.



وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية إغارة على تجمعات للجنود السعوديين في موقع المخروق الصغير بقطاع نجران ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



كما قتل و جرح عسكريين سعوديين في هجوم على مواقعهم في رقابة السديس ،وتم إطلاق صاروخ زلزال 2 وعدد من قذائف المدفعية على تجمع لجنود العدو في رقابة سقا.



في قطاع جيزان استهدفت صلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في معسكر المخيل بقطاع العارضة ،وإحراق طقم عسكري سعودي وسيارة نوع جيب في موقع بوجان.



وفي القطاع نفسه استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في الطوال ،و تم إعطاب طقم عسكري خلف قرية جاضع نمير ،وقنص جندي سعودي في تبة الخزان بقرية قوى،و قنص مرتزق خلف منفذ علب في عسير.



وأشار المصدر إلى إحراق آلية للمرتزقة بقصف مدفعي شرق معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز،وإحراق طقم لهم في الساحل الغربي.



وأفاد المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا بالستياً نوع قاهرm2 على تجمعات للمرتزقة في معسكر أم ريش بمحافظة مأرب ، فيما استهدفت بصاروخي غراد تجمعات للمرتزقة شرق كهبوب بمحافظة لحج.