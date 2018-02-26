المؤتمرنت -

موجة غبار تجتاح عدداً من محافظات اليمن

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر أغلب محافظات الجمهورية بموجة غبار واسعة الانتشار مصدرها جنوب غرب الجزيرة العربية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية اليومية استمرار تواجد العوالق الترابية على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية وصولا الى السواحل الجنوبية والمحافظات الجبلية مع تدني مدى الرؤية الأفقية وانخفاض درجات الحرارة والإشعاع الشمسي.



ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى في تلك المحافظات بعدم التعرض المباشر للأتربة والغبار والأجواء الباردة خاصة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر,داعيا سائقي المركبات الى توخي الحيطة والحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية.



وأشار المركز الى احتمال تحسن تدريجي لموجه الغبار على أجزاء صحاري محافظتي المهرة وحضرموت.