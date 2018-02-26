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المؤتمر نت - التقت الاستاذة فائقة السيد الامين العام المساعد للمؤتمر ومعها السفير يحيى السياغي رئيس دائرة العلاقات الخارجية والاستاذ عبدالقوي الشميري رئيس دائرة التخطيط والبحوث والاستاذ يونس هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية بالسيدة نيكولاي ديفس المسؤول السياسي بمكتب مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى اليمن

قيادات مؤتمرية تلتقي مسؤولة بمكتب المبعوث الأممي
الإثنين, 26-فبراير-2018
المؤتمرنت -
قيادات مؤتمرية تلتقي مسؤولة بمكتب المبعوث الأممي
التقت الاستاذة فائقة السيد الامين العام المساعد للمؤتمر ومعها السفير يحيى السياغي رئيس دائرة العلاقات الخارجية والاستاذ عبدالقوي الشميري رئيس دائرة التخطيط والبحوث والاستاذ يونس هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية بالسيدة نيكولاي ديفس المسؤول السياسي بمكتب مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى اليمن.

وفي اللقاء عبرت قيادات المؤتمر عن شكرها للمبعوث السابق الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ على الجهود التي بذلها مشيرة الى ان المؤتمر اعلن ترحيبه بالمبعوث الاممي الجديد السيد مارتن جريفيت وامله في ان يسهم تعيينه في الدفع بعملية التسوية السياسية.

وفي اللقاء جددت قيادات المؤتمر دعوتها الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي برفع اليمن من البند السابع والغاء العقوبات المفروضة على المواطنيين اليمنيين وفي مقدمتهم السفير احمد علي عبدالله صالح.

وأكدت حرص المؤتمر على تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على ايقاف العدوان ورفع الحصار وتهيئة الظروف الملائمة لانجاح أي مشاورات قادمة ترعاها الامم المتحدة ،لافتة الى ان المؤتمر سيتعاون بشكل ايجابي مع المبعوث الجديد وبما يسهل مهمته.

واشارت قيادات المؤتمر الى المعاناة الكبيرة التي يواجهها الشعب اليمني في الجانب الإنساني والصحي جراء استمرار العدوان والحصار وأهمية تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في هذا الجانب .

من جانبها اشارت السيدة نيكولاي ديفس الى اهمية المؤتمر الشعبي العام كمكون رئيسي لمستقبل العمل السياسي في اليمن مشيرة الى ان الامم المتحدة حريصة على استئناف المفاوضات بما يؤدي الى انهاء الحرب وتحقيق السلام.








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