المؤتمرنت -

تدمير آلية للمرتزقة ومصرع طاقمها بالجوف

دمر أبطال الجيش اليمني واللجان اليوم آلية عسكرية لمرتزقة العدو السعودي ولقي من كان على متنها مصرعهم في محافظة الجوف.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الهندسة لأبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف ومصرع طاقمها.



بالمقابل شن طيران العدوان السعودي 7 غارات على ذات المديرية.



وكانت صاروخية الجيش واللجان قد استهدفت يوم أمس الأول تجمعات مرتزقة العدو السعودي بذات الجبهة محققةً إصابات دقيقة في صفوفهم.