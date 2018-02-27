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أخبار
المؤتمر نت - صرح مصدر مسئول بالأمانة العامه للمؤتمر الشعبي العام  بعدم شرعية ما يدعو اليه لفيف من المرتزقه من فعاليات باسم قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز

تصريح لمصدر مسؤول بالأمانة العامة للمؤتمر
الثلاثاء, 27-فبراير-2018
المؤتمرنت -
تصريح لمصدر مسؤول بالأمانة العامة للمؤتمر
صرح مصدر مسئول بالأمانة العامه للمؤتمر الشعبي العام  بعدم شرعية ما يدعو اليه لفيف من المرتزقه من فعاليات باسم قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز في الأول من مارس القادم كونها مخالفة للنظام الداخلي والنظم واللوائح، وباعتبار الأشخاص الذين يدعون الى تنظيم تلك الفعاليات سبق وأن أتخذت قرارات تنظيميه بفصلهم من قيادة المؤتمر الشعبي العام .. ولم يعد لهم أي علاقه بقيادة وفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز، وهي القيادة التنظيمية الشرعية والمنتخبه برئاسة الشيخ جابر عبدالله غالب.

وعبر المصدر عن شكره وتقديره لقيادات وأعضاء المؤتمر بالمحافظه لموقفهم الشجاع ، وعدم استجابتهم لتلك الدعوات ، والفعاليات المشبوهة التي تهدف الى شق صف المؤتمر، واستنساخ كيانات وهميه منافيه ومخالفه لقرارات ولوائح المؤتمر، ونظامه الداخلي. 








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