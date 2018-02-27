المؤتمرنت -

30 غارة إجرامية لطيران العدوان على 3 محافظات

شن طيران العدوان السعودي الغاشم 30 غارة إجرامية على 3 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعرضت مناطق حدودية متفرقة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي تسبب في أضرار بممتلكات المواطنين.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب وعشر غارات على مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديريات منبه وغمر و شدا الحدودية في محافظة صعدة ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية خب والشعف وست غارات على مديرية المتون في محافظة الجوف.