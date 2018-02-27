المؤتمرنت -

خسائر في صفوف المرتزقة بعمليات نوعية

كبد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل مرتزقة العدو السعودي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما تم قنص جنديين سعوديين في جيزان خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي التفاصيل ذكر مصدر عسكري أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات لمرتزقة العدوان في مديرية موزع بمحافظة تعز محققة إصابات مباشرة.



ولفت المصدر إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المرتزقة إثر إفشال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل محاولة تسلل لهم في جبل العنين بمديرية جبل حبشي بتعز.



وأوضح المصدر أنه تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومصرع من كانوا على متنها.



وأكد المصدر قنص جنديين سعوديين في موقعي العبادية والحسكول في جيزان.