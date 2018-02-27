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المؤتمر نت - واصل طيران العدوان السعودي مجازره بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 19 مدنياَ في محافظة صعدة

19 شهيداً وجريحاً بمجزرة العدوان السعودي في صعدة
الثلاثاء, 27-فبراير-2018
المؤتمرنت -
19 شهيداً وجريحاً بمجزرة العدوان السعودي في صعدة
واصل طيران العدوان السعودي مجازره بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 19 مدنياَ في محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان الغاشم شن غارة على منزل مواطن في منطقة حفصين بمديرية سحار ما أدى إلى استشهاد عدد من أفراد المنزل.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان الغاشم عاود استهداف المكان بعد توافد المسعفين ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى خمسة مواطنين والجرحى أربعة عشر مواطناً كحصيلة غير نهائية.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد أدان المصدر هذه الجريمة الوحشية والبشعة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي الغاشم بحق المواطنين المدنيين من أبناء مديرية سحار .. مؤكداً أن تلك الدماء ستبقى لعنة تطارد قوى العدوان مدى الحياة.








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