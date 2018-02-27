المؤتمرنت -

استشهاد 4 في الحديدة .. طيران العدوان يشن 5 غارات على صرواح

استشهد 4 مواطنين اليوم بغارة لطيران العدوان السعودي في مديرية التحتيا بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر أمني بالحديدة أن طيران العدوان استهدف بغارة المواطنين في منطقة الفازة في مديرية التحيتا، ما أدى إلى استشهاد أربعة موطنين.



وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان السعودي اليوم 5 غارات على مديرية صرواح خلفت أضرارا بممتلكات المواطنين.



واستنكرت مصادر محلية استمرار صمت المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني.. مؤكدة أن هذه المجازر جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

