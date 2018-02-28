المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 11 غارة على صعدة وحجة

شن طيران العدوان السعودي اليوم عدد من الغارات على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة مستخدما قنبال عنقودية.

وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارتين على منطقتي الأزهور وشعيب بمديرية رازح، وشن غارة على مشتل مكتب الزراعة في منطقة العند بمديرية سحار.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن غارة على البقع، وقصف بالقنابل العنقودية المناطق الغربية بمديرية منبه الحدودية.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منطقتي البقعة وآل الشيخ بمديرية منبه ومنطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة من مديرية رازح خلف أضرار بمزارع وممتلكات المواطنين.



وفي محافظة حجة شن طيران العدوان السعودي اليوم 7 غارات على مديريتي حرض وميدي.

