الأربعاء, 28-فبراير-2018 الساعة: 09:28 ص - آخر تحديث: 01:13 ص (13: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
المؤتمر والرأي العام
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
المؤتمر يمرض ولكنه لايموت !!
توفيق الشرعبي
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
بكائية على قبرٍ مفترض
* فائقة السيد باعلوي
شكراً للهامات الوطنية أبو راس والراعي
الهيثم الصالح الجبري
هؤلاء خطر على المؤتمر!!
المؤتمرنت
أخبار
المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي اليوم عدد من الغارات على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة مستخدما قنبال عنقودية. وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارتين على منطقتي الأزه

طيران العدوان يشن 11 غارة على صعدة وحجة
الثلاثاء, 27-فبراير-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 11 غارة على صعدة وحجة
شن طيران العدوان السعودي اليوم عدد من الغارات على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة مستخدما قنبال عنقودية.
وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارتين على منطقتي الأزهور وشعيب بمديرية رازح، وشن غارة على مشتل مكتب الزراعة في منطقة العند بمديرية سحار.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن غارة على البقع، وقصف بالقنابل العنقودية المناطق الغربية بمديرية منبه الحدودية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منطقتي البقعة وآل الشيخ بمديرية منبه ومنطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة من مديرية رازح خلف أضرار بمزارع وممتلكات المواطنين.

وفي محافظة حجة شن طيران العدوان السعودي اليوم 7 غارات على مديريتي حرض وميدي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: 19 شهيداً وجريحاً بمجزرة العدوان السعودي في صعدة
عربي ودولي: مناورات باكستانية بمياه البحرالعربي
أخبار: خسائر في صفوف المرتزقة بعمليات نوعية
أخبار: 30 غارة إجرامية لطيران العدوان على 3 محافظات
أخبار: تصريح لمصدر مسؤول بالأمانة العامة للمؤتمر
أخبار: قيادات مؤتمرية تلتقي مسؤولة بمكتب المبعوث الأممي
أخبار: العدوان يعاود قصف الجوف وصرواح بـ10 غارات
أخبار: طيران العدوان يشن 10 غارات على حجة
أخبار: قصف تجمعات للمرتزقة في تعز
مجتمع مدني: "ستوبس" تدعم مرضى الحديدة بأدوية غسيل كلوي
أخبار: تدمير آلية للمرتزقة ومصرع طاقمها بالجوف
أخبار: 10 غارات للعدوان على الجوف ومأرب
اقتصاد: صعود أسعار الذهب مع هبوط الدولار
أخبار: البرلمان يستعرض اتفاقية عربية لنقل السجناء
أخبار: موجة غبار تجتاح عدداً من محافظات اليمن
أخبار: خسائر في الأرواح والعتاد يتكبدها العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: العدوان يكثف قصفه الجوي والصاروخي على المحافظات
أخبار: تفكيك عبوتين ناسفتين في البيضاء
أخبار: هجومان مباغتان في نجران وزلزال يضرب رقابة سقام
أخبار: 5 غارات لطيران العدوان على حجة
أخبار: 6 غارات لطيران العدوان على تعز
أخبار: قاهر يستهدف تجمعاً للمرتزقة في معسكر أم ريش بمأرب
أخبار: شهيد وجريح بقصف سعودي على صعدة
أخبار: إحراق آليتين للمرتزقة في تعز
أخبار: قتلى وجرحى بصاروخي غراد على تجمع في كهبوب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018