المؤتمرنت -

دك تحصينات للعدوان ومرتزقته في جيزان وعسير

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعات وتحصينات لجنود العدوان السعودي وآلياتهم بعدد من المواقع بجيزان.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات ومرابض مدفعية الجيش السعودي في مستحدث وقرية المحانيش، فيما استهدف كمين آلية عسكرية سعودية ومصرع طاقمها في أحد خطوط إمداد الجيش السعودي.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية دكت أيضا تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في قايم زبيد وقرية القرن، واستهدفت تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين خلف قرية الخقاقة.



وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين إثر استهداف تجمعاتهم بصلية من صواريخ الكاتيوشا في منفذ الطوال.



وفي قطاع عسير استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان هناك،



وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات المرتزقة في منفذ علب وقبالة المنفذ وتبة القناصين، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.



والى ذلك استهدف الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي شمال صحراء ميدي.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مصدر عسكري أن قصف مدفعي استهدف تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي فيما تم تدمير معدل رشاش بصاروخ موجه .

