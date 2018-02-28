المؤتمرنت -

الأرصاد : أمطار متوقعة على المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد أحيانا خلال الـ24 ساعة القادمة على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية.



وأوضح المركز في نشرته اليوم أن خرائط الطقس المختلفة وصور الأقمار الاصطناعية تبين استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين وسائقي المركبات من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في الطرق والمنحدرات الجبلية وتدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب على الطرق الجبلية.

