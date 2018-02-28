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طيران العدوان يشن 3 غارات على البيضاء
الأربعاء, 28-فبراير-2018
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يشن 3 غارات على البيضاء
شن طيران العدوان السعودي اليوم ثلاث غارات على محافظة البيضاء.
وأوضح مصدر محلي أن الطيران شن ثلاث غارات على مديرية ناطع بالمحافظة .
(سبأ)
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