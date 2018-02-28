المؤتمرنت -

الشورى يدعو رابطة مجالس الشيوخ إلى إدانة استمرار معاقبة اليمن

بعث القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، رسالة إلى رؤساء رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي.



تضمنت الرسالة طلب مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية من الرابطة إدانة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير المتضمن تجديد العقوبات واستمرار لجنة العقوبات على اليمن تحت البند السابع عاماً إضافياً.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشارت الرسالة إلى أن قرار استمرار العقوبات سيعمل على تشجيع دول العدوان على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني الذي يعاني من حصار مطبق تسبب في أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم.

