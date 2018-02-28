المؤتمرنت -

18 شهيداً وجريحاً بغارات للعدوان على صعدة والحديدة

واصل طيران العدوان السعودي مجازره بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 18 مدنياَ بينهم نساء وأطفال في محافظتي صعدة والحديدة.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارة منزل أحد المواطنين في منطقة قحزة بمديرية صعدة ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة ستة آخرين بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية.



وحسب وكالة سبأ فقد أشار المصدر إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد أقل من يوم من ارتكاب جريمة سابقة في منطقة حفصين بمديرية سحار أدت الى استشهاد وإصابة 19 مواطنا بينهم نساء وأطفال.



وفي الحديدة ذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة البغيل، ما أدى إلى استشهاد 5 فتيات وإصابة 3 أخريات.